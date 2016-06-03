Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Госдеп США: «ФСБ России просила помощи у ФБР при подготовке к ЧМ-2018»

    Госдепартамент США заявил, что в ФБР поступил запрос от ФСБ России с просьбой оказать поддержку в подготовке чемпионата мира-2018.

    «Здесь нет ничего особенного. Это обычная практика сотрудничества спецслужб, когда речь идет о крупных международных соревнованиях. Точно так же обеспечивалась безопасность Олимпийских игр в Сочи», — прокомментировал ситуацию президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Напомним, что мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2016 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11