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    В Мордовии построят футбольный манеж за полмиллиарда рублей

    На онлайн-ресурсе rostender.info появились данные о тендере на строительство крытого футбольного манежа в Саранске. В названии объекта обозначено, что он будет построен «для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия».

    Появится новый манеж на улице Победы. Известно, что он будет прямоугольной формы, а его общая площадь составит 31907,57 кв. м.

    Начальная цена строительства указана на отметке в 506 миллионов рублей. Заявки на тендер будут приниматься до 20 июня, а само строительство планируется завершить к началу декабря этого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 06:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 июня 2016, 12:18

      он уже давно построен!!! деньги спи...ть надо

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2016, 09:04

      Вот это сроки и деньги!

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