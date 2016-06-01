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    Путин: «Все застройщики стадионов к ЧМ-2018 обещают, что сдадут объекты в срок»

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что чемпионат мира 2018 года пройдет на высшем уровне.

    «Уверен, мы сможем обеспечить максимально высокий уровень организации и для спортсменов, и для гостей чемпионата. Все они должны чувствовать, что участвуют в грандиозном футбольном празднике», – сказал Путин.

    Также глава государства рассказал о ходе строительства стадионов.

    «Сейчас подготовка к чемпионату мира идет полным ходом. Три стадиона – в Казани, в Сочи, в Москве – уже построены, по остальным девяти ведутся активные работы. При этом все застройщики обещают и уверены, они справятся с обещаниями сдать объекты в срок».

    Источник: Р-Спорт

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    01.06.2016 19:08
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