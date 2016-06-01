Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Боярский стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

    Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский стал вторым послом Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира 2018 года. Ранее этой роли удостоился оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

    Звания посла Чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018 участвовать в официальных мероприятиях, сообщает туристический портал ЧМ-2018 в России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 1 июня 2016, 16:35

      Мишка, только до живи до ЧМ. Очень прошу!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11