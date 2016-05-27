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    Маскерано: «Информация о моем уходе из «Барселоны» – это слухи»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Ювентус».

    «Это слухи, но мне не хотелось бы быть приклеенным к одному месту. Чтобы уйти из «Барселоны», нужно учесть много вещей.

    Я не знаю, что произойдет в будущем, и не могу постоянно заниматься опровержением слухов. День, когда я покину «Барселону» рано или поздно настанет, но я не знаю, будет ли это сейчас, в следующем году или позже», – сказал Маскерано.

    Источник: Twitter

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    27.05.2016 01:35
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