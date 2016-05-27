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    Хави: «Кубок ЛЧ увезет домой «Атлетико», их время пришло»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Атлетико».

    «Думаю, «Атлетико» увезет трофей домой – это подходящий момент для них. Они заслужили победу той работой, которую делают. Конечно, они играют не в тот футбол, который нравится мне, потому что «Атлетико» много времени выжидает в обороне, но я думаю, что их момент пришел.

    Футбол всегда дает второй шанс, и теперь повторяется финал Лиги чемпионов двухлетней давности. Матч пройдет в Милане, и я думаю, что наступило время «Атлетико», – сказал Хави.

    Источник: Goal.com

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    27.05.2016 00:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 27 мая 2016, 22:40

      Если "Атлетико" не увезёт кубок домой, я увезу сестру Хави на дачу..

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 11:56

      Победу в ЛЧ ЗАСЛУЖИТЬ надо, а не выстоять 90 минут в своей штрафной! Не болею за Реал, но атлетам искренне желаю поражения! Лучше Реал пусть выиграет, чем незаслуженные грязные игроки вместе с таким же тренером

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 27 мая 2016, 11:06

      Хави ты же был нормальным мужиком, а в последнее время стал ТРЕПЛОМ!!! ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: +70

      макс438 27 мая 2016, 10:23

      Все против Реала, а Атлетико из серии сказок про Лестер и Ростов

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 27 мая 2016, 00:39

      Мечтать не вредно .

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