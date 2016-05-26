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    Бурлак планирует вернуться в «Локомотив»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак, права на которого принадлежат «Рубину», признался, что хотел бы вернуться в «Локомотив».

    «Конечно, «Локо» – это топ-клуб. Уходя, я понимал, что мне нужен новый вызов. К тому же я переходил не куда попало, а в «Рубин», хоть и в стадии перестроения. А у казанцев по российским меркам – тоже топ-клуб. Пока что с Казанью у меня не сложилось, но думаю, теперь будет все нормально. Сейчас в «Рубин» пришло очень амбициозное руководство, которое хочет построить сильный клуб. Слышал, что будет серьезное усиление команды, хороший тренерский штаб. Да, из «Локомотива» было неприятно уходить. Не скрою, моя футбольная мечта – вернуться туда.

    Финансы были ни при чем. Я переходил в «Рубин» примерно на такие же условия, клубы между собой договорились. Я не держу ни на кого обиды, и из «Локо» меня никто палкой не гнал. Наоборот, говорили, что я могу оставаться, постараться конкурировать. Это было мое решение. Я посовещался с родителями и агентом – решил, что что-то нужно менять.

    Если будет предложение из «Локо» и от других московских команд, естественно, выберу клуб, чьим воспитанником являюсь. Этот клуб в моем сердце навсегда. Моя цель и мечта – вернуться туда. Но для этого надо показывать больше, чем сейчас», – сказал Бурлак.

    Напомним, ранее футболист признался, что не держит зла на руководство столичного «Локомотива».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2016 13:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 мая 2016, 09:21

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 27 мая 2016, 07:51

      Кому ты здесь нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 27 мая 2016, 00:00

      Ждём

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 мая 2016, 19:19

      Посмотрим посмотрим !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 мая 2016, 18:53

      Если планируется, тогда вернуть))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 26 мая 2016, 16:09

      вместо дюрицы кого то надо брать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      smertn1k 26 мая 2016, 13:26

      может планирует?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > smertn1k 26 мая 2016, 13:31

      Ctrl+Enter уже выполнен:)

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