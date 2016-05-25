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    Швайнштайгер: «Под руководством Моуринью «МЮ» ждет особенный сезон»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал понять, что ожидает увидеть у руля команды в следующем сезоне португальского специалиста Жозе Моуринью. Напомним, что нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал был отправлен в отставку.

    «Мы еще не осведомлены о том, кто будет нашим новым наставником в следующем сезоне. Игроки «МЮ» хотели бы работать под руководством Моуринью. Если он возглавит нашу команду, то нас ожидает особенный сезон», – считает Швайнштайгер.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2016 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2016, 19:39

      вы там баб только красивых разгоните, а то что то у него с ними не срастается в командах )))

      1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 25 мая 2016, 16:56

      Челси уже провел ОСОБЕННЫЙ сезон

      3
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