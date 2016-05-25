Швайнштайгер: «Под руководством Моуринью «МЮ» ждет особенный сезон»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал понять, что ожидает увидеть у руля команды в следующем сезоне португальского специалиста Жозе Моуринью. Напомним, что нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал был отправлен в отставку.

«Мы еще не осведомлены о том, кто будет нашим новым наставником в следующем сезоне. Игроки «МЮ» хотели бы работать под руководством Моуринью. Если он возглавит нашу команду, то нас ожидает особенный сезон», – считает Швайнштайгер.