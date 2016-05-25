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    Бэйл: «Никто из игроков «Атлетико» не смог бы попасть в основной состав «Реала»

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал резонансное заявление в адрес «Атлетико». По словам валлийца, «матрасники» не имеют ни одного футболиста, который бы смог пробиться в стартовый состав «королевского» клуба.

    «Считаю, что ни одному из футболистов «Атлетико» не удалось бы пробиться в основной состав «Реала». Если мы не победим «Атлетико», то это будет большим провалом, который можно сравнивать с последним местом в турнирной таблице», — заявил хавбек.

    Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: 11na11.com

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    25.05.2016 08:12
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 28 мая 2016, 08:32

      кто-бы сказал

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 27 мая 2016, 21:53

      амбициозно, и по делу, браво

      0
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 27 мая 2016, 20:35

      Он наверное вне трезвом состоянии сказал эти слова

      0
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 26 мая 2016, 21:46

      бля стыдно за него кокой то бред несёт точнее ты не пробился бы в состав Атлетико дерево ебаное

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 26 мая 2016, 14:19

      Если Бэйл так глуп,то его самого надо убрать из состава Реала...

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 25 мая 2016, 22:17

      Договоришся Гарет...договоришся...будет интересно на него посмотреть если (абсолютно гипотетически) Атлетико выиграет...

      3
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 25 мая 2016, 12:35

      Как фанат Реала могу сказать что не верится Бэйл мог так сказать. Но если действительно правда, то сказал он полную чушь! Даже самого Бэйла Гризманн вполне мог бы усадить на лавку.

      8
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      Рейтинг: +264

      McDuff 25 мая 2016, 12:13

      но при этом в мадриде есть две команды: АТЛЕТИКО МАДРИД и дубль АТЛЕТИКО МАДРИД

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 25 мая 2016, 11:40

      лол, ну бейл и клоун! 9 матчей в ла лиге уже не могут выиграть у атлетико, а он кудахчет

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2016, 10:40

      Скорее никто из игроков Реала не смог бы пробиться в состав Атлетико. А такие работяги,как в Атлетико, закрепятся в основе любого клуба.

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