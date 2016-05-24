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    Кантона: «Фанатам «МЮ» не понравится футбол Моуринью. Нужно было приглашать Гвардиолу»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился своим мнением о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера манкунианцев.

    «Он нравится мне как личность, нравится его страсть к игре, его чувство юмора. Он очень умен и требует от своих игроков отдавать все силы. И, конечно, он побеждает.

    Но я не думаю, что футбол Моуринью понравится болельщикам «Манчестер Юнайтед», даже если команда будет побеждать. Он может взять трофеи с «МЮ», но такого ли футбола ожидают фанаты? Не думаю.

    Нужно было приглашать Гвардиолу. Он – духовный наследник Йохана Кройффа. Я бы хотел видеть его в «МЮ», он единственный, кто мог бы принести перемены. Гвардиола оказался в Манчестере, но не в том клубе», – сказал Кантона.

    Источник: Skysports

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    24.05.2016 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +277

      ц 25 мая 2016, 11:56

      "Нужно было приглашать Гвардиолу"
      А кто спорит? Чтож не договорились? Зато с Моуринью не заскучаем. Не отказался бы только от молодых и Маты.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 мая 2016, 02:18

      Король Эрик дело говорит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 24 мая 2016, 20:19

      мю превращается в кладбище игроков....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 24 мая 2016, 19:29

      О, как! А ведь Кантона прав!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2016, 19:27

      Гвардиола был бы конечно идеальный вариант, но Вудворд как всегда и его пр.срал... Но и Маур, не самый плохой вариант, ибо даже ему не под силу сделать игру МЮ такой ватокатной, какой она была при Ван Гаале...

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