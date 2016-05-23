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    Мини-футбол. «Динамо» почти оформило выход в финал Суперлиги

    Подмосковное «Динамо» во втором полуфинальном матче Суперлиги справилось с новосибирским «Сибиряком». Бело-голубые отправили в ворота соперника четыре мяча, на что оппонент смог ответить лишь двумя.

    Теперь «Динамо» находится в шаге от выхода в финал турнира, для этого команде надо одержать еще одну победу.

    Противостояние «Газпрома» и «Тюмень» не обещает быть стол быстрым, как первая полуфинальная пара. Югорчане не смогли закрепить свое преимущество, проиграв во втором матче на своем паркете. В серии до трех побед установилась ничья – 1:1.

    Чемпионат России. Суперлига. ½ финала. Вторые матчи

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сигнев, 6 (в свои ворота). 0:2 – Антошкин, 50.

    Счет в серии – 1:1

    Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бурков, 12. 2:0 – Сирило, 16. 3:0 – Пула, 34. 3:1 – Иванов, 37. 3:2 – Иванов, 50. 4:2 – Фернандиньо, 50.

    Счет в серии – 2:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 мая 2016, 12:57

      Тюмень хорош, зарубились

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