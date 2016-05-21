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    Аленичев: «Задача попадания в еврокубки «Спартаком» выполнена»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевое поражение в поединке 30-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:3). Помимо этого, наставник красно-белых отметил, что команда справилась с поставленной перед сезоном задачей.

    «Хочу искренне поздравить уфимцев с тем, что они остались в Премьер-лиге. Представляю, сколько усилий было вложено в клуб Шамилем Газизовым. Поэтому результат «Уфы» закономерен. Кратко подведу итоги матча. Сегодня выиграла более мотивированная команда. Соперники были быстрее, наглее нас – переигрывали спартаковцев и в центре, и на флангах.

    Совет директоров клуба 31-го мая? Отчитаюсь о проделанной работе. Поговорим с руководителями клуба обо всем. Задача команды на сезон выполнена: «Спартак» попал в еврокубки.

    В раздевалке у нас с командой состоится небольшой диалог. Сейчас многие футболисты поедут домой, а кто-то из них отправится в сборную. Пожелаю ребятам удачи», – сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.05.2016 18:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 мая 2016, 17:02

      Локомотив за вас задачки выполнял -так что сиди тихо и поддакивай .а ещё лучше сдёрнул бы куда либо . не позорил команду

      0
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 21 мая 2016, 21:08

      искренне поздравить уфимцев-ты гандон конченый.я с сегодняшнего дня стал просто ненавидить это мясо!!!!!!!!!!!!Москва без мясаааа!!!!буду искренне болеть за любую иностранную команду в лиге европы которая будет встречаться с этим дерьмом!!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Серёга-Динамовец 21 мая 2016, 21:20

      Согласен братец во всем. Свинарник он и в Африке свинарник.

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Серёга-Динамовец 22 мая 2016, 01:33

      Вряд ли он сдал игру. Он просто некомпетентный и впринципе не умеет тренировать.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2016, 20:55

      Слили игру-фу..................

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 мая 2016, 20:42

      "Сегодня выиграла более мотивированная команда." - заранее подготовленный ответ на заранее известный результат. Не хочется верить, что Аленичев сливал, но все выглядит именно так. Безусловно главным кудесником на поле был Попов. Так откровенно сыграть рукой и запороть несколько моментов, явно потянет на золотую малину, как худшему актеру! Разогнать бы полсостава вместе с тренерским штабом.

      1
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      Рейтинг: +295

      dudarik 21 мая 2016, 20:33

      Дааа Дима когда нужно было на ноль играли как проскочили так уфа быстрее,наглее стала,нельзя так Дима нельзя.......

      3
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    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 мая 2016, 20:24

      Задача ставилась так: "четвертое место, необходимое для еврокубков КАК МИНИМУМ". Великий тренер Аленичев подгоняет задачу под результат. Низко это.

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 мая 2016, 19:51

      Аленичев сдал игру Уфе к гадалке не ходиииииииииииииииииииии

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > MURAD F. A. 21 мая 2016, 20:45

      Он что дурак лишать себя работы????а это скорей всего окажется последней каплей в пользу его отставки

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 мая 2016, 19:43

      Спартак! Тебе не стыдно?!!! Вот откуда все ваши беды. Вы оказывается действительно ведете себя по-свински. А я, наивный, еще сомневался.

      -2
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > edw7777 21 мая 2016, 20:42

      А что должно быть стыдно????Просто Спартак на самом деле играет не стабильно и игру не кто не сдавал,просто Спартак сейчас может проиграть кому угодоно

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 мая 2016, 19:41

      Еврокубки-хорошо! Но снимут с должности все равно!

      8
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 мая 2016, 19:39

      не спртагом она выполнена,а паровозами для свинарника)

      2
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