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    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в битве за Кубок Германии

    21 мая состоится финальный матч Кубка Германии, в котором сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Встреча принципиальных соперников всегда получается интересной для зрителя, а сегодняшнее противостояние несет в себе еще несколько интриг. Напомним, что финальный матч за Кубок Германии станет последним для Хосепа Гвардиолы на должности наставника «Баварии», а для Матса Хуммельса последним в качестве игрока «Боруссии».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 10:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 мая 2016, 14:51

      И я на Боруссию)

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 мая 2016, 13:26

      а я - всё же на Боруссию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 21 мая 2016, 12:20

      ставлю на Баварию 100 у.е.

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