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    Пардью: «Верю в победу над «Манчестер Юнайтед»

    Наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

    «Наши болельщики хотят приехать на «Уэмбли» и насладиться нашей победой. Мы не собираемся остаться просто финалистами. Как участник финала 1990 года я могу говорить, что в той игре «Кристал Пэлас» имел все шансы выиграть. Но если честно, я не думал, что нам это по силам.

    Сейчас времена совсем другие, и я верю в победу. У нас подобралась группа игроков, которые хотят сделать что-то значимое, завоевать первый значимый трофей», — заявил наставник.

    Напомним, что финальная игра Кубка Англии состоится сегодня. Начало матча в 19:30 по мск.

    Источник: FourFourTwo

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    21.05.2016 07:46
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 мая 2016, 08:28

      Странный заголовок... Ведь говорит он немного о другом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 мая 2016, 07:58

      Для веры, ничего не надо, кроме веры.

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > DeMoN-FCMU 21 мая 2016, 15:46

      Аналогично, демон.

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