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    «Астон Вилла» продана китайской компании за 60 миллионов

    «Астон Вилла» сообщила о смене владельца. Китайская компания Recon Group приобрела клуб у прежнего хозяина Рэнди Лернера.

    Холдинг Recon Group принадлежит бизнесмену из Китая Тони Ся, которому принадлежат контрольные пакеты акций в компаниях Гонконга и Китая и частные фирмы в 75 странах мира.

    Лернер купил «Астон Виллу» в 2006 году за 62,2 миллиона фунтов, а продал ее, как сообщается, за 60 миллионов.

    Напомним, по итогам завершившегося сезона АПЛ «Астон Вилла» вылетела в Чемпионшип.

    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    18.05.2016 23:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 мая 2016, 00:00

      Футболисты стоят дороже

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