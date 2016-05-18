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    Хендерсон: «Клопп вселил уверенность в игроков и болельщиков «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон накануне финала Лиги Европы против «Севильи» подчеркнул, что благодаря нынешнему наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу игроки его команды стали чувствовать себя уверенней.

    «У нас появилась отличная возможность завоевать трофей. У команды будет четкий план на игру. Если будем собраны, уверен, победим.

    В этом сезоне мы добились существенного прогресса. Юрген Клопп по прибытии вселил уверенность не только в игроков, но и в болельщиков. Каждый из футболистов словно поднялся на ступеньку выше», – отметил Хендерсон.

    Источник: УЕФА

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    18.05.2016 06:24
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