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    «Барселона» отпустит Халиловича в «Валенсию», оставив за собой право выкупа

    Полузащитник «Барселоны» Ален Халилович может в ближайшее время перейти в «Валенсию».

    Сообщается, что интерес к игроку проявляют клубы АПЛ и Бундеслиги, однако сделка между каталонцами и валенсийцами практически завершена.

    По информации источника, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. При этом в первые два года «Барселона» будет иметь право выкупа, в следующие два – право первоочередного предложения.

    Что касается финансовой стороны сделки, то «Валенсия» рассчитывает приобрести Халиловича за семь миллионов евро и установить сумму выкупа в размере 20 миллионов. Каталоцы хотят получить за игрока 12 миллионов и иметь возможность выкупить его за 15 миллионов евро.

    Нынешний сезон Халилович провел в аренде в хихонском «Спортинге», сыграл за него 36 матчей и забил пять голов.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2016 01:22
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