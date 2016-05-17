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    Клопп: «Поначалу я был единственным, кто верил в силу «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне финального матча Лиги Европы против «Севильи».

    «Моя команда добралась до финала, потому что я был уверен в мастерстве этих футболистов. Поначалу я был единственным таким человеком, теперь о нашей силе знает чуть больше людей. И я чувствую себя очень хорошо, зная, что они заслужили право сыграть в финале. Рад, что парни смогли показать, как они сильны. У нас теперь есть отличный шанс сделать большой шаг вперед.

    Все мы знаем, о чем мечтают наши болельщики. Понимаем, как сильно они хотят победы в завтрашнем финале. Наши поклонники подавали нам отличный пример – и дома, и на выезде, они путешествовали за нами по всей Европе! Конечно, мы очень хотим воплотить их мечту в реальность. Обещаю: мы сделаем для победы все возможное. Но проблема в том, что и «Севилья» поступит точно так же.

    Надо сыграть организованно и контролировать происходящее на поле. Нужно быть достаточно терпеливыми и дождаться того самого шанса. В финале надо быть готовым к ошибкам, ведь на тебя смотрит весь мир. Футбола без ошибок не существует. Но важно правильно принять следующее решение», – сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.05.2016 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +238

      Громит 18 мая 2016, 00:15

      Болеем за Ливерпуль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 мая 2016, 23:47

      ох, как я надеюсь на победу скаузеров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2016, 23:46

      да уж финал ЛЕ жду с большим нетерпением, чем финала ЛЧ, когда такое было...

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 23:25

      Эх интересненько)))

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