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    Клопп: «Мои команды всегда хорошо играли в финалах»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне финала Лиги Европы против «Севильи» вспомнил о решающих матчах, в которых его команды участвовали ранее.

    «Все мои команды в финалах играли по-настоящему хорошо, и матчи были равными, так что меня не беспокоит статистика.

    Конечно, я мог выиграть и больше, но что есть, то есть. Это все в прошлом. Я не был счастлив после проигранных финалов, но сейчас я об этом не думаю. У меня есть серебряные медали, а это лучше, чем никаких. Чем дольше остаешься без побед, тем больше стараешься», – сказал Клопп.

    Напомним, наставник проиграл четыре своих последних финала, трижды уступив с дортмундской «Боруссией» (один раз в Лиге чемпионов и два – в Кубке Германии) и потерпев неудачу в решающем матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

    Источник: Goal.com

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    17.05.2016 19:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 18 мая 2016, 01:12

      Удачи (уже сегодня) !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 18 мая 2016, 00:10

      Ливерпуль с Ливерпулем в кубке лиги играли??..

      0
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