Мэр Манчестера вступился за болельщиков

Мэр Манчестера Тони Лойд пообещал разобраться с инцидентом, который привел к переносу матча «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» в 38-м туре английской Премьер-лиги.

«Эта ситуация – возмутительна! Она создала огромные проблемы для многих болельщиков, приехавших издалека в том числе. Впустую потрачено время большого числа полицейских и военных. Сама эвакуация тысяч людей не могла обойтись без риска. Мы должны тщательно расследовать этот инцидент», – приводит слова Лойда AFP.

По оценке руководства «МЮ», перенос матча обойдется клубу в 3 миллиона фунтов.