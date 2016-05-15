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    Щесны посмеялся над «Тоттенхэмом»

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, защищающий ныне цвета «Ромы» на правах аренды, на своей странице в Twitter посмеялся над «Тоттенхэмом». Напомним, сегодня «шпоры» в заключительном 38-м туре АПЛ уступили с разгромным счетом «Ньюкаслу» (1:5), что позволило «канонирам», которые выиграли свой матч у «Астон Виллы» (4:0), опередить подопечных Покеттино в турнирной таблице и завершить сезон на втором месте.

    «Шпоры», – написал Щесны на своей странице в Twitter, добавив в конце плачущий от смеха смайлик и сердечко.

    Отметим, что подписчики польского стража ворот написали в ответ: «Ваша карьера», и снабдили сообщение аналогичными смайликами.

    Источник: Twitter

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    15.05.2016 20:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 15 мая 2016, 23:43

      Ваша карьера и смех???

      Подписчики чекнутые, он играет в разных топ чемпионатах и топ командах, получает огромные бабки и все хорошо у него, а подписчики что??? Не он же на них подписан, а они на него....

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > LOKOfanatik19 17 мая 2016, 11:32

      Щесны это как Балотелли 1в1, только вратарь. бабки есть, клуб статусный, а игра убогая.

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      Рейтинг: +42

      DiJock 15 мая 2016, 21:32

      Подписчики стебанули польского любителя табака.

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