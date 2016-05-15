Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри: «Игроки и болельщики готовы растащить Хиддинка на куски, потому что он по-настоящему заботится о «Челси»

    Защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением об уходе из команды главного тренера Гуса Хиддинка. Отметим, что в следующем сезоне синих возглавит Антонио Конте.

    «Он сильно помог мне в этом году. Не только как тренер, но и как отец. Двери Гуса для меня всегда были открыты. Он много сделал для игроков в этом сезоне. Все футболисты и болельщики, мне кажется, готовы растащить Хиддинка на куски, потому что он по-настоящему заботится о «Челси», – сказал Терри.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2016, 17:42

      "Помог сильно помог", "Дверь были открыты". Отличный перевод. На Бомбардире, как обычно, "профессионализм" так и прет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11