Терри: «Игроки и болельщики готовы растащить Хиддинка на куски, потому что он по-настоящему заботится о «Челси»

Защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением об уходе из команды главного тренера Гуса Хиддинка. Отметим, что в следующем сезоне синих возглавит Антонио Конте.

«Он сильно помог мне в этом году. Не только как тренер, но и как отец. Двери Гуса для меня всегда были открыты. Он много сделал для игроков в этом сезоне. Все футболисты и болельщики, мне кажется, готовы растащить Хиддинка на куски, потому что он по-настоящему заботится о «Челси», – сказал Терри.