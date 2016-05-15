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    Руни: «С нынешней молодежью у «Манчестер Юнайтед» светлое будущее»

    Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не считает, что у клуба есть какие-либо проблемы с талантливыми молодыми игроками.

    «Мне нравится играть с молодыми футболистами. Иногда люди забывают, что тому же Марсьялю всего 20. Конечно, его клуб купил, он не прошел через нашу академию, но он все еще молод и очень талантлив.

    Он постоянно прибавляет, это же можно сказать и про Депая, Рэшфорда, Лингарда. Надеюсь, они продолжат развиваться, и тогда у «Манчестер Юнайтед» будет светлое будущее.

    Рэшфорд — молодой парень, ему не нужны мои советы. Дайте ему спокойно играть и наслаждаться футболом», — заключил Руни

    Источник: Skysports

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    15.05.2016 07:31
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