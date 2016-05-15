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    Моуринью может подписать контракт с «Эвертоном»

    Ливерпульский «Эвертон» постарается воспользоваться неопределенностью в стане «Манчестер Юнайтед» и сделает предложение португальскому тренеру Жозе Моуринью. В настоящий момент «ириски» остались без тренера после расторжения контракта с Роберто Мартинесом.

    Сообщается, что Моуринью не намерен давать ответ на это предложение до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» не определится с главным тренером на следующий сезон. Нынешним наставником манкунианцев является Луи ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 07:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 мая 2016, 13:03

      "Моуринью может..."
      Теоретически он может все... как, впрочем, и я))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:01

      не его уровень полета, мелковато будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 15 мая 2016, 12:59

      А еще с кем может?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Foot OL 15 мая 2016, 11:30

      Это новости для таких дебилов как мы. Чем больше эту хрень прочтут, тем больше вшивый журналист кто это написал получит бобла благодоря нам придуркам кто это читает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 мая 2016, 11:22

      зачем ему это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 15 мая 2016, 11:10

      утятина! то же самое если Гвардиола не МС возглавит а Уотфорд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 15 мая 2016, 11:02

      Жозе Моуринью нужно брать "Эвертон" и доказать свою сущность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      reg57 15 мая 2016, 10:54

      интересно будет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 15 мая 2016, 10:05

      Главный лозунг газмяса - денег много, ума мало...

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 мая 2016, 10:04

      Как уже задолбало читать слухи про маура!

      1
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