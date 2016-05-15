Моуринью может подписать контракт с «Эвертоном»

Ливерпульский «Эвертон» постарается воспользоваться неопределенностью в стане «Манчестер Юнайтед» и сделает предложение португальскому тренеру Жозе Моуринью. В настоящий момент «ириски» остались без тренера после расторжения контракта с Роберто Мартинесом.

Сообщается, что Моуринью не намерен давать ответ на это предложение до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» не определится с главным тренером на следующий сезон. Нынешним наставником манкунианцев является Луи ван Гаал.