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    Зидан: «Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не уверен в своем будущем в мадридском клубе. Напомним, что под руководством француза «Реал» имеет шанс выиграть чемпионат Испании, а также «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов.

    «Не знаю, заслуживаю ли я право остаться наставником «Реала». Все работали хорошо, и для меня это самое важное. Было много сомнений, и я отношусь к этому с пониманием. Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды. Концентрируюсь на каждодневной работе. Так что посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Зидана Marca.

    Источник: Marca

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    14.05.2016 07:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 мая 2016, 13:36

      Зидан молодец, слова хорошо воспитанного, скромного человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 мая 2016, 12:56

      ёбаный Перес хер его оставит! человек, который даже опытного и титулованного Анчелотти убрал, который хорошо работал как с командой в целом, так и с игроками по отдельности

      0
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 14 мая 2016, 09:56

      скромняга

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