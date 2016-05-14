Инфантино: «Могу официально заявить: кризис в ФИФА преодолен»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о положении дел в организации. Напомним, в прошлом году ФИФА пережила несколько коррупционных скандалов.

«Конечно, прошлое вернуть нельзя, но я могу заниматься формированием будущего вместе со всеми. Каждый вносит свой вклад в жизнь ФИФА.

Конгресс явно показал, что мы вернулись на свой путь. Могу официально заявить: кризис преодолен, и мы ждем наступления прекрасного будущего», – сказал Инфантино на 66-м конгрессе ФИФА.