Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Могу официально заявить: кризис в ФИФА преодолен»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о положении дел в организации. Напомним, в прошлом году ФИФА пережила несколько коррупционных скандалов.

    «Конечно, прошлое вернуть нельзя, но я могу заниматься формированием будущего вместе со всеми. Каждый вносит свой вклад в жизнь ФИФА.

    Конгресс явно показал, что мы вернулись на свой путь. Могу официально заявить: кризис преодолен, и мы ждем наступления прекрасного будущего», – сказал Инфантино на 66-м конгрессе ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 08:09

      Окончательно будет преодолен, когда перенесут ЧМ 2018 из России в более надежную страну.
      Бразилия до сих пор не может выправить свою экономику после ЧМ 2014.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 08:49

      Думаю уже поздно)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11