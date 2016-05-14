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    Примера. Хет-трик Суареса принес «Барселоне» чемпионство, «Реал» остался с «серебром»

    В матче 38-го тура Примеры «Барселона» благодаря хет-трику Луиса Суареса одержала разгромную победу над «Гранадой» со счетом 3:0. Таким образом, каталонская команда завоевала титул чемпиона Испании.

    В другой встрече «Реал» в гостях взял верх над «Депортиво». Дубль Криштиану Роналду принес «сливочным» серебряные медали.

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Гранада – Барселона – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Суарес, 21; 0:2 – Суарес, 37; 0:3 – Суарес, 86.

    Депортиво – Реал – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 7; 0:2 – Роналду, 25.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 19:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 22:02

      КриРо в шоке, Суарес обошел его!

      0
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 14 мая 2016, 20:45

      Молодцы, собрались под конец и не упустили свое место.Поздравления!

      0
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 14 мая 2016, 20:43

      Предсказуемо

      0
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      Рейтинг: +11

      alex apperly 14 мая 2016, 20:01

      FCB - the best team all over the world!!!

      1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 14 мая 2016, 19:52

      Поздравляю с чемпионством суарес молодец

      5
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