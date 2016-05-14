Примера. Хет-трик Суареса принес «Барселоне» чемпионство, «Реал» остался с «серебром»

КриРо в шоке, Суарес обошел его!
В матче 38-го тура Примеры «Барселона» благодаря хет-трику Луиса Суареса одержала разгромную победу над «Гранадой» со счетом 3:0. Таким образом, каталонская команда завоевала титул чемпиона Испании.
В другой встрече «Реал» в гостях взял верх над «Депортиво». Дубль Криштиану Роналду принес «сливочным» серебряные медали.
Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур
Гранада – Барселона – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Суарес, 21; 0:2 – Суарес, 37; 0:3 – Суарес, 86.
Депортиво – Реал – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Роналду, 7; 0:2 – Роналду, 25.