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    Торрес хочет навсегда остаться в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес выразил желание надолго остаться в мадридском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «матрасников» предложило 32-летнему форварду контракт до 2018 года.

    «Надеюсь, что останусь здесь как можно дольше. Переговоры о новом контракте уже начались, что очень важно для меня. Впереди самый важный матч моей жизни – финал Лиги чемпионов. Рад, что выступаю за «Атлетико», – сказал Торрес.

    Источник: Football Espana

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    13.05.2016 16:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 21:01

      В заголовке "навсегда", что прямо на поле похоронят или живого забетонируют.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 мая 2016, 19:26

      Славно начинал в атлетико, славно перешел в Ливерпуль, а затем............ оказался перебежчиком, чем и показал свое истинное лицо! А таких всегда не уважали! Впрочем, по игре атлетико (нынешней) их тоже мало кто уважает, поэтому тебе там самое место

      1
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      Рейтинг: +60

      ARRustam > diadushka 13 мая 2016, 19:41

      Да, что ты знаешь... малявка

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ARRustam 13 мая 2016, 19:53

      малявкой своего сына назовешь, щенок

      1
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      Рейтинг: +60

      ARRustam > diadushka 16 марта 2019, 14:28

      Малявкой был и остался малявкой. И потомство твое - малявки.

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      Рейтинг: +60

      ARRustam > diadushka 16 марта 2019, 14:28

      Щенок п.дарастический

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