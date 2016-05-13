Торрес хочет навсегда остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес выразил желание надолго остаться в мадридском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «матрасников» предложило 32-летнему форварду контракт до 2018 года.

«Надеюсь, что останусь здесь как можно дольше. Переговоры о новом контракте уже начались, что очень важно для меня. Впереди самый важный матч моей жизни – финал Лиги чемпионов. Рад, что выступаю за «Атлетико», – сказал Торрес.