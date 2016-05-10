«Атлетико» предложит Торресу полноценный контракт

«Атлетико» намерен продлить контракт с нападающим Фернандо Торресом. Как сообщает источник, мадридцы предложили форварду соглашение, рассчитанное на 2 года.

Напомним, что испанец принадлежит «Милану», а его арендное соглашение с «матрасниками» истекает этим летом.

В текущем сезоне 32-летний нападающий отметился 10-ю голами и четырьмя результативными передачами в 29-ти матчах чемпионата Испании.