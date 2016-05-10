«Атлетико» предложит Торресу полноценный контракт

еще после перехода из Ливерпуля в Челси стало понятно, что он как крыса, первым убегает из тонущего корабля! Уважаемых игроков нигде не освистывают, а его кроме фанатов атлетико везде ненавидят! Поэтому он попал в правильную команду к таким же гнилым как и он сам
«Атлетико» намерен продлить контракт с нападающим Фернандо Торресом. Как сообщает источник, мадридцы предложили форварду соглашение, рассчитанное на 2 года.
Напомним, что испанец принадлежит «Милану», а его арендное соглашение с «матрасниками» истекает этим летом.
В текущем сезоне 32-летний нападающий отметился 10-ю голами и четырьмя результативными передачами в 29-ти матчах чемпионата Испании.