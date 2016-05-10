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    «Атлетико» предложит Торресу полноценный контракт

    «Атлетико» намерен продлить контракт с нападающим Фернандо Торресом. Как сообщает источник, мадридцы предложили форварду соглашение, рассчитанное на 2 года.

    Напомним, что испанец принадлежит «Милану», а его арендное соглашение с «матрасниками» истекает этим летом.

    В текущем сезоне 32-летний нападающий отметился 10-ю голами и четырьмя результативными передачами в 29-ти матчах чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    10.05.2016 08:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 мая 2016, 12:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще после перехода из Ливерпуля в Челси стало понятно, что он как крыса, первым убегает из тонущего корабля! Уважаемых игроков нигде не освистывают, а его кроме фанатов атлетико везде ненавидят! Поэтому он попал в правильную команду к таким же гнилым как и он сам

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Алекс 89 10 мая 2016, 10:43

      с миланом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 10 мая 2016, 10:07

      вот так так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 10 мая 2016, 09:45

      Раскрылся - УДАЧИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 10 мая 2016, 09:31

      В Атлетико неплохо смотрится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Fdo Torres 10 мая 2016, 12:13

      атлетико весь клуб вообще не смотрится и торес в том числе

      -3
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      ...
      Рейтинг: +28

      Fdo Torres > diadushka 13 мая 2016, 16:33

      Ага, Барса и Бавария подтвердят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 10 мая 2016, 09:25

      Почему бы и нет, играет забивает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 10 мая 2016, 09:16

      Нужный игрок для матрасников

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 мая 2016, 09:00

      Правильно.Старина Фернандо еще принесет немало пользы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Pro100Kid 10 мая 2016, 12:13

      ..........в своей штрафной площадке

      -2
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