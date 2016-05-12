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    Хиддинк: «Азар играл потрясающе. Я счастлив, что он вернулся»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1). Гол лондонцев в этой игре забил Эден Азар.

    «Весь матч мы играли на победу, но в конце получили неприятный подарок. Нужно было убивать интригу раньше, и я разочарован тем, что мы не получили три очка.

    Азар сыграл потрясающе. Уже на протяжении нескольких недель его форма улучшается – приятно это видеть. Ему пришлось непросто из-за в травм в этом году, но я счастлив, что он вернулся», – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    12.05.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 12 мая 2016, 12:38

      В новом сезоне, он покажет где раки зимуют! Я верю в него! Азар лучший

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 мая 2016, 12:23

      +

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 12 мая 2016, 05:27

      согласен. педро надо было забивать

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