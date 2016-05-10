В ФИФА обсудили заявочную кампанию ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что во время совета организации в Мехико поднимался вопрос приема заявок на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Это мой первый конгресс в качестве президента, это первый конгресс новой эры в ФИФА, когда все полностью сосредоточены на футболе и его развитии. Мы говорили о том, как мы можем вкладываться в развитие футбола, мы это представим на конгрессе. Вопрос о заявочной кампании чемпионата мира 2026 года тоже был затронут, мы завтра после заседания об этом объявим», — заявил футбольный чиновник.