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    Икарди: «В Италии постоянно показывают мои голы, и только Мартино знает, почему я не в сборной»

    Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился размышлениями о том, почему он не попадает в состав национальной команды.

    «Я не сожалею ни о чем. Это относится и к футболу, и к обычной жизни. Я аргентинец и всегда хочу выступать в сборной.

    В Италии обсуждают мою игру и постоянно показывают мои голы, а в Аргентине говорят о какой-то чепухе.

    Если посмотреть на мои выступления за «Интер», то шанс сыграть за сборную у меня должен быть. Только Мартино знает, почему я не попадаю в национальную команду», – приводит слова Икарди La Nacion.

    В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Интер» 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 9 мая 2016, 19:33

      И игуаин и агуэро сильнее на две головы

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