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    Мутко: «Платини – выдающийся человек, который не заслужил столь длительного отстранения от футбола»

    Президент РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отстранить экс-главу ФИФА Мишеля Платини на четыре года от любой футбольной деятельности.

    «Это сложная ситуация и решение судебного органа, его трудно комментировать. Платини – выдающийся человек, серьезный организатор. Он многое сделал для УЕФА. Причины его отстранения не заслуживают такого решения по нему. Сейчас факты есть факты. Я могу только сожалеть о этом», – сказал Мутко.

    Министр спорта РФ также добавил, что отстранение бывшего президента УЕФА не скажется на чемпионате мира в России.

    «Наш чемпионат здесь ни при чем. Его проводит Международная федерация футбола (ФИФА), и соответствующие решения уже приняты. Это закрытый вопрос».

    Источник: ТАСС

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    09.05.2016 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 23:09

      Мутко себе соломку подстилает.

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 9 мая 2016, 20:28

      Да все они такие заслужил он

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 9 мая 2016, 15:20

      С МИШЕЛЯ ПЛАТИНИ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ!!???РЕШИЛИ ПОВЕСИТЬ ВСЕХ СОБАК И СДЕЛАТЬ ГЛАВНОГО КОРРУПЦИОНЕРА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИФА!!!???

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 9 мая 2016, 14:24

      как Мутко рот открывает, надо присмотреться - где-то что-то украли

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