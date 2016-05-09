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    Раньери: «Да, «Лестер» – темная лошадка Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не боится клейма темной лошадки для своей команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Уверен, что многие команды захотят получить себе в соперники «Лестер», так как это будет премьерный выход в еврокубки для нас. Нас будут считать темной лошадкой. Да, «Лестер» – темная лошадка, но мы не будем менее опасны от этого. Темные лошадки могут доставить неприятности любому сопернику.

    Надеюсь, нам удастся найти хороших игроков и добавить разнообразия в игру, поскольку в следующем сезоне предстоит вести борьбу сразу на четырех фронтах. Важно, чтобы у нас была возможность производить хорошие замены и давать отдых игрокам. Буду требовать от футболистов того же настроя, той же концентрации. Мы знаем, что можем побеждать и проигрывать, но я счастлив, когда вижу у своих игроков предельную самоотдачу», – заявил Раньери.

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 11:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 9 мая 2016, 19:38

      А что если... Раньери с Лестером возьмут АПЛ, ЛЧ и СК УЕФА в следующем сезоне?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 12:49

      Мы будем болеть за Лестер.

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