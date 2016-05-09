Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «Травма Гюндогана – не лучшая причина продлить с ним контракт»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признался, что более не рассчитывает на полузащитника своей команды Илкая Гюндогана, который получил травму коленной чашечки при игре в баскетбол.

    «Травма Гюндогана – не самая лучшая причина для того, чтобы продлить с ним контракт», – заявил Тухель.

    Напомним, что 26-летним полузащитником сборной Германии активно интересовался «Манчестер Сити», который, в свете последних событий, может отклонить свое предложение по покупке Гюндогана.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 10 мая 2016, 18:40

      Хитрый чебурек Гюндоган хотел и рыбку съесть и на х.. сесть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11