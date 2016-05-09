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    Арбелоа: «Играть в форме «Реала» было честью»

    Защитник «Реала» Альваро Арбелоа по окончании текущего сезона покинет команду. Он готов продолжить карьеру, но не в Испании.

    «Мой путь здесь закончился, и это было фантастически. Я хочу поблагодарить всех за это. Играть в форме «Реала» было честью. Это лучшее, что может случиться в карьере футболиста. Я не завершаю карьеру и продолжу играть. Но я уже говорил, что ни за одну другую команду в Испании я выступать не буду», – заявил Арбелоа.

    В этом сезоне Арбелоа выходил на поле в шести матчах испанского чемпионата, в которых отметился лишь желтой карточкой.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.05.2016 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 9 мая 2016, 08:49

      А подкуп судей-это великая честь Реала!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 мая 2016, 08:36

      Испание ты никакому клубу и не нужен

      -1
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