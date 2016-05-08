Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»? На парня просто поднимают цену!»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «горожан» к полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко.

    – Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»?! Его же недавно в Дортмунд сватали… А-я-я-я-й. А Кокорин в «Арсенале»? А Панюков – в «ПСЖ»? Ну-ну. То есть, Нобель Арустамян написал в твиттере, а вы ему верите?

    – Не только Нобель. Агент самого футболиста Олег Еремин сказал следующее: «В «Уфу» действительно поступил запрос от «Манчестер Сити» по поводу переговоров с Зинченко».
    – О'кей. Сколько Зинченко провел матчей за первую сборную Украины?

    – Один матч.
    – Я могу позвонить в «Манчестер Сити» и спросить, если это так принципиально.

    – Было бы интересно.
    – Но этого даже не надо делать. Запомните: Зинченко фактически не играл за сборную Украины, он не получит разрешения на работу в Англии. Это какая-то чушь. Ни «Манчестер Сити», ни «Арсенал», ни «Астон Вилла» его в Англию не позовут. У него нет 75 процентов игр за свою национальную команду. Нет. Правда, сейчас порядок чуть-чуть смягчен для молодых футболистов.

    – Почему тогда появляется такая информация?
    – На парня поднимают цену. То же самое было с историей Кокорина про «Арсенал». Я хочу дать Зинченко совет. Если бы ему даже хватало игр за сборную, «Манчестер Сити» – клуб не его уровня. Ему там делать нечего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11