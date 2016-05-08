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    Мартинес: «В нашей игре не было вообще ничего хорошего. Мы словно были частью праздника «Лестера»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес раскритиковал игру своей команды в матче 37-го тура АПЛ против «Лестера» (1:3).

    «Я чувствовал себя так, словно мы были частью праздника «Лестера». Мы выглядели просто как группа людей, не имеющих понятия о том, как нужно играть.

    У нас не было ни интенсивности, ни концентрации, а в таких случах всегда следует наказание, особенно от команд вроде «Лестера».

    Мы не проявили никакого понимания игры в обороне, что и привело к разочаровывающему результату.

    В нашей игре не было вообще ничего хорошего», – сказал Мартинес.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.05.2016 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Zly 8 мая 2016, 07:24

      Посыпался Эвертон, а как начинали

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