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    Раньери: «Этот год нужно оставить в стороне и сконцентрироваться на следующем сезоне»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от чемпионства.

    «На протяжении всей карьеры я думал, что рано или поздно выиграю титул, но не предполагал, что это случится именно здесь. Но почему нет? Это сумасшедший сезон, когда большие команды не были стабильны, а мы были.

    Я верю, что на высшем уровне важно иметь хорошего владельца, и здесь я встретил фантастических людей. Когда я только пришел сюда, то подумал, что в раздевалке очень хорошая атмосфера, все дружат между собой. Я постарался привить итальянскую ментальность, твердость и силу. Поначалу это работало не так хорошо, но затем началась фантастика.

    Вначале было важно остаться в АПЛ на несколько сезонов, а затем двигаться вперед. И вот мы чемпионы.

    Мы очень хорошо понимаем, что это был странный год и его нужно оставить в стороне. Мы должны сконцентрироваться на следующем сезоне. У нас очень сильный фундамент», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    07.05.2016 23:14
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