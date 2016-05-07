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    Энрике: «Мы можем стать чемпионами на этих выходных. Только мы»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне матча 37-го тура Примеры против «Эспаньола».

    «Это очень привлекательный вызов. Мы проведем наш последний матч на «Камп Ноу», где, я надеюсь, будет прекрасная атмосфера. Фанаты «Барсы» понимают всю сложность этой игры и того вызова, который стоит перед нами.

    Мы должны сконцентрироваться на наших перемещениях и на стандартных положениях. Если мы будем сосредоточены на игре, то нас не будет волновать напряжение дерби.

    Чемпионство в воскресенье? Почему бы и нет? Мы можем это сделать. Только мы можем стать чемпионами на этой неделе», – сказал Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    07.05.2016 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 мая 2016, 08:53

      надеемся!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 23:04

      Желаю Реалу взять чемпионат, а глорам барсы взорванные пуканы)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > FENNNNN 8 мая 2016, 00:05

      соснет твой реал, что в чемпионате, что в финале лч) и разорвет твой пукан вдвойне)

      3
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