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    Пеллегрини: «Не понимаю спекуляций на тему моего отношения к результатам в конце сезона»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини подчеркнул, что намерен бороться за попадание в Лигу чемпионов, несмотря на то, что не будет работать с командой в следующем сезоне.

    «Конечно, я думаю, что очень важно попасть в Лигу чемпионов. Я ухожу, но, конечно же, беспокоюсь о том, чтобы финишировать в четверке, потому что хочу завершить сезон как можно лучше.

    Из пяти последних игр в АПЛ мы проиграли всего одну, так что я полностью заинтересован в том, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов в следующем году. Для меня это очень важно, и я не понимаю спекуляций на эту тему», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.05.2016 01:00
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