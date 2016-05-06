Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дембеле дисквалифицирован на шесть матчей за инцидент с Костой

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле получил шесть матчей дисквалификации за то, что ткнул пальцем в глаз нападающему «Челси» (2:2) Диего Косте.

    Футбольная ассоциация Англии усмотрела в этом эпизоде агрессивное поведение со стороны Дембеле. Инцидент не был отражен в протоколе игры, и решение о наказании принималось после просмотра видео.

    Дисквалификация вступает в силу сразу после вынесения решения, и Дембеле пропустит два матча в этом сезоне и четыре – в следующем.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2016 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 6 мая 2016, 20:57

      Мне интересно че инцидент с Ламелой замяли...крысы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 мая 2016, 20:28

      Да там пол команды "шпор" на дисквалификацию наиграли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 6 мая 2016, 20:18

      так ему и надо

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11