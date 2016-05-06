Дембеле дисквалифицирован на шесть матчей за инцидент с Костой

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле получил шесть матчей дисквалификации за то, что ткнул пальцем в глаз нападающему «Челси» (2:2) Диего Косте.

Футбольная ассоциация Англии усмотрела в этом эпизоде агрессивное поведение со стороны Дембеле. Инцидент не был отражен в протоколе игры, и решение о наказании принималось после просмотра видео.

Дисквалификация вступает в силу сразу после вынесения решения, и Дембеле пропустит два матча в этом сезоне и четыре – в следующем.