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    Старридж, Коутиньо и Фирмино сыграют в атаке «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 финала между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

    Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Милнер, Фирмино, Лаллана, Джан, Коутиньо, Старридж.

    Вильярреал: Ареола, Марио Гаспар, Мусаччио, Виктор Руис, Коста Хауме, Пина, Дос Сантос, Денис Суарес, Бруно Сориано, Сольдадо, Бакамбу.

    Поединок начнется в 22:05 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 5 мая 2016, 23:41

      Мне и раньше Ливер симпатизировал, а после прихода Юргена еще больше стал симпатизировать. Так что красные дьяволы, я за вас, за ваш кубок ЛЕ! Вернее не дьяволы, иначе манкуниацы обидяться. Скорее красные дьяволята))

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      Рейтинг: +15

      white1989 5 мая 2016, 23:03

      ливерпуль не подведи

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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 5 мая 2016, 22:05

      YNWA Ливер только победа!

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