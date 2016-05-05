Старридж, Коутиньо и Фирмино сыграют в атаке «Ливерпуля» в матче с «Вильярреалом»

Мне и раньше Ливер симпатизировал, а после прихода Юргена еще больше стал симпатизировать. Так что красные дьяволы, я за вас, за ваш кубок ЛЕ! Вернее не дьяволы, иначе манкуниацы обидяться. Скорее красные дьяволята))
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 финала между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Милнер, Фирмино, Лаллана, Джан, Коутиньо, Старридж.
Вильярреал: Ареола, Марио Гаспар, Мусаччио, Виктор Руис, Коста Хауме, Пина, Дос Сантос, Денис Суарес, Бруно Сориано, Сольдадо, Бакамбу.
Поединок начнется в 22:05 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.