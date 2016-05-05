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    ЦСКА оштрафован на 195 тысяч за поведение болельщиков на финале Кубка России

    КДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение фанатов на матче финала Кубка России с «Зенитом». Об этом заявил председатель комитета Артур Григорьянц. Напомним, что встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась крупной победой петербуржцев (4:1).

    «По финальному матчу Кубка России ЦСКА – «Зенит» мы рассмотрели сразу несколько эпизодов. За скандирование нецензурной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «армейский» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. За появление посторонних лиц на поле футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей, а за необеспечение безопасности ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 14:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2016, 09:59

      У КДК бабки кончились, пора штрафовать команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 5 мая 2016, 19:32

      ахаха им 4 банки кинули,а рфс еще на бабло развело их

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 5 мая 2016, 15:40

      Копейки

      -1
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