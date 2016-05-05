Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «В финале мы отдадим все, что есть в наших душах»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов после победы в ответном полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (1:0).

    «Мы сумели сохранить единство под сильным давлением, чтобы попытаться пройти в финал. Мы выбили такую большую команду, как «Сити». Потребовалось много сил, чтобы оказаться в финале, но мы заслужили это.

    После такого сложного сезона мы наконец можем получить удовольствие от попадания в финал Лиги чемпионов. Команда заслужила это, как и болельщики, которые сегодня были нашим дополнительным игроком.

    В финале мы отдадим все, что есть в наших душах. Лига чемпионов требует громадной концентрации, и нам нужно насладиться моментом сейчас», – сказал Рамос.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 10:54

      Мы верим в вас.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      АНДО 5 мая 2016, 00:47

      РЕАЛ ВЕЛИКАЯ КОМАНДА! НО С АТЛЕТИКО В ФИНАЛЕ НЕ ЛЕГКО БУДЕТ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 мая 2016, 00:32

      Пустоту?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov > Тraumtanzеr 5 мая 2016, 00:37

      Пустой ты!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11