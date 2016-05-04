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    Раньери: «Побеждают большие клубы, и на протяжении лет 10–20 ничего не изменится»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился размышлениями о важности денег в футболе.

    «Большие деньги создают большие команды, а большие команды обычно побеждают. Теперь мы можем сказать, что так бывает в 99% случаев.

    В следующем сезоне будет то же самое, на протяжении лет 10–20 ничего не изменится. Сколько лет прошло с тех пор, как побеждали «Ноттингем Форест» и «Блэкберн»? Победит богатый или тот, кто сможет собрать лучших игроков», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    04.05.2016 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 20:57

      Ну так и не бывает исключения из правил-и вы тому доказательство.

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