Раньери: «Побеждают большие клубы, и на протяжении лет 10–20 ничего не изменится»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился размышлениями о важности денег в футболе.

«Большие деньги создают большие команды, а большие команды обычно побеждают. Теперь мы можем сказать, что так бывает в 99% случаев.

В следующем сезоне будет то же самое, на протяжении лет 10–20 ничего не изменится. Сколько лет прошло с тех пор, как побеждали «Ноттингем Форест» и «Блэкберн»? Победит богатый или тот, кто сможет собрать лучших игроков», – сказал Раньери.