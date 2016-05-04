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    Мама Раньери: «Я расплакалась после матча «Челси» и «Тоттенхэма». Теперь Клаудио – король Англии»

    Мама главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери Рената Раньери рассказала о своей реакции на новость о чемпионстве команды своего сына.

    «Я расплакалась после той игры, и только несколько позже он позвонил мне и остальным членам семьи. Клаудио звонит мне каждый вечер, но тот звонок был особенным. Мы все были очень счастливы.

    Теперь мы можем расслабиться и наслаждаться моментом. Наш обед продолжался два часа, и мы обсуждали команду и близость большого достижения.

    Теперь Клаудио – король Англии, комплименты в его адрес звучат по всему миру, и я хочу всех поблагодарить за это», – сказала Рената Раньери.

    Источник: Squawka Football

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    04.05.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +395

      meiram 6 мая 2016, 09:47

      Мэру города Лестера нужно подумать о памятнике в честь команды и тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 5 мая 2016, 03:04

      понятно почему дедушка такой добрый и воспитанный,у него мама молодец! не удивительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 мая 2016, 19:58

      Сколько ж ей интересно лет? 90?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Little town blues > Juve1897 4 мая 2016, 20:47

      96.

      1
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