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    Мостовой: «У «Манчестер Сити» нет игроков уровня Роналду»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Напомним, что первая игра в Англии завершилась вничью (0:0).

    «Я исхожу из первого матча в Англии, там «Реал» и играл получше соперника, и шансов на победу у них было побольше. И это при том, что не играл Роналду. В ответном матче, вероятно, он выйдет на поле, и автоматически шансы у «Реала» на победу увеличиваются. Думаю, «испанский» финал «Атлетико» – «Реал» наиболее объективен, видимо, нас всех ждет в решающей встрече турнира именно это противостояние.

    Чувствовалось, что Роналду не хватало «Реалу». Объективно говоря, игроков такого уровня всем командам не хватает. Другое дело, что Роналду есть у «Реала», у «Сити» игроков такого уровня все же нет.

    Я видел последнюю игру «Сити» в чемпионате Англии. По тому, что я увидел, могу сказать, что команда была не в порядке, в физическом плане выглядела не лучшим образом. Сложилось ощущение, что игроки подустали в физическом плане. В целом «Реал» повыше классом и, думаю, одержит сегодня победу», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    04.05.2016 17:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 мая 2016, 21:31

      их нигде нет!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 4 мая 2016, 20:41

      спасибо кэп

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 мая 2016, 20:38

      а у кого они есть))?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 мая 2016, 19:52

      Конечно, в реале играет 11роналдов, а в ман.сити только 2 яя и 1 туре.

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 4 мая 2016, 17:46

      Ни у кого, кроме Барсы, нет игроков уровня Роналду. И в Барсе его уровня только один игрок.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Schicko_008 4 мая 2016, 18:25

      Я знаю что ты имеешь в виду Месси,но а как же Иньеста? Хави(когда то)? Разве они не заслуживают звания игрок уровня Роналду?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > BarcelonianDestroyer 4 мая 2016, 19:59

      Думаю, несравнимы по признаку. Является ли Каннаваро игроком уровня Зидана? Или Гаттузо уровня Рональдо (Назариу да Лима)?
      Таких игроков можно сравнивать только по значимости для футбольной эпохи. Если такой критерий, то Зидан выше Каннаваро, Рональдо выше Гаттузо, Роналду/Месси выше Иньесты/Хави.
      ИМХО, конечно и не принижая величия кого бы то ни было из перечисленных.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 17:41

      Очевидные вещи глаголешь -сын мой.

      0
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