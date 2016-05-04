«Лестер» намерен подписать Ярмоленко летом

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком «Лестера» уже ближайшим летом.

Источник утверждает, что в покупке украинца заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

«Лисы» уже приступили к переговорам о переходе футболиста, а сам Андрей уже говорил о том, что готов перебраться в английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 23 матча, забив 13 голов и сделав 11 результативных передач.