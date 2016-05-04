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    «Лестер» намерен подписать Ярмоленко летом

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком «Лестера» уже ближайшим летом.

    Источник утверждает, что в покупке украинца заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

    «Лисы» уже приступили к переговорам о переходе футболиста, а сам Андрей уже говорил о том, что готов перебраться в английскую Премьер-лигу.

    В текущем сезоне УПЛ Ярмоленко провел 23 матча, забив 13 голов и сделав 11 результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    04.05.2016 11:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 5 мая 2016, 21:29

      Лестер одумайся! Все вами восхищаются, зачем вам эта ублюдошная быдлятина?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 4 мая 2016, 23:19

      Да что то он не впечатляет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 4 мая 2016, 13:59

      неплохо бы было посмотреть в апл на него.ему такие поступки не простят.сломают без разговоров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 13:54

      Интересно там он тоже будет бросать майки на газон условного Руни и бить в морду если Терри поцелует эмблему Челси? За это ему там кегли быстро поотбивают и цацкаться там с ним никто не будет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 мая 2016, 13:52

      Кому нужно это быдло?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 12:51

      Нееет он не уровень Лестера,максимум в норвич возьмут и то 20-30 лямов за него мало кто даст

      3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 мая 2016, 12:47

      Ну не в Лестер же уж...

      4
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      Рейтинг: +113

      df44 4 мая 2016, 12:46

      Кому он нужен,пусть сидит дома,Лестер не для него,АПЛ это не УПЛ

      8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2016, 12:28

      это Г лучше пусть сидит в Киеве и жрет сало

      4
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 4 мая 2016, 12:07

      Не уверен что он нужен Лестору!!!

      5
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