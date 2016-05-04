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    Раньери: «Звездных футболистов покупать не будем»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери пообещал, что летом его команда не будет покупать звездных игроков.

    «Нашей команде не нужны суперзвезды. Я хочу усилить состав правильными игроками, но никак не звездами. Для нас самое главное – это удержаться в топ-10 чемпионата Англии и попытаться достойно выступить в Европе.

    Сейчас еще рано говорить, сколько игроков нам нужно — пять, шесть, семь или восемь. Если кто-то из моей команды захочет уйти, то сначала я попытаюсь его отговорить, ведь мы находимся в фантастическом клубе», — приводит слова итальянского специалиста АР.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 06:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 мая 2016, 12:53

      В Еврокубках поживем, увидем.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 08:21

      Ну да нужно найти правильные слова что дальше лига чемпионов что еще сезончик,давайте попробуем добиться большего и многие помлушают,может 1-2 игрока уйдут за 30-40 лямов и раньери укрепит позиции другими игроками)

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